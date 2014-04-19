Памятник Небесной Сотне в Днепропетровске перенесли - ОГА

Об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА по внутренней политике Борис Филатов, передает Радио Свобода.

«Думаю, что погибшие ребята не совсем рады тому, что их фотографии наклеили на постамент Идола. Пусть территориальная община решает дальше на общественных слушаниях, что делать с постаментом и площадью перед ним в будущем», - пишет Борис Филатов на своей странице в Facebook.

Сегодня в Днепропетровске люди в спецодежде работников коммунальных предприятий сняли сине-желтое полотнище, которым был обернут монумент, где активисты Евромайдана устроили памятник Небесной Сотне. Они также сняли фотографии активистов, погибших на столичных баррикадах, наклейки и лозунги вроде «Я люблю украинскую армию». Кроме того, они начали закрывать бывший монумент металлическим лесами.

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Кто дал приказ на выполнение этих работ, работники не признались. Присутствовавший на площади первый заместитель городского головы Днепропетровска Владимир Медведчук заверил, что он не руководит работами. Еще один чиновник городского совета, не пожелавший представиться, заявил, что рабочие выполняют приказ штаба национальной защиты.