МОН будет настаивать, чтобы образовательные учреждения Крыма не лишали государственных лицензий

Предложение не лишать их лицензий, внеся поправки к законопроекту «Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины», министерство направило народным депутатам. Документ, в частности, предусматривает запрет любой хозяйственной деятельности на полуострове, если она требует государственного регулирования - лицензирования или сертификации. Под эту норму попадают и образовательные учреждения.

Как сообщила УНИАН первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун, предложение Минобразования поддержал парламентский Комитет по вопросам образования и науки.

«Министерство продолжает настаивать, чтобы украинские образовательные учреждения продолжали свое функционирование на оккупированной территории, как и раньше, - в привычном режиме. То есть мы просим, чтобы эти заведения исключили из перечня тех, которым не будут выдаваться государственные лицензии. Образовательные учреждения, которые работают с украинскими программами, не должны исчезать из Крыма», - заявила Инна Совсун.

Первый заместитель министра отметила, что, учитывая общественно-политическую ситуацию в государстве, спрогнозировать, поддержат ли депутаты предложение, сложно. Впрочем «в министерстве надеются, их предложения примут к сведению».

Инна Совсун также заверила, что в этом году дипломы и аттестаты украинского образца получат все без исключения выпускники вузов и школ аннексированного Крыма: «в настоящее время МОН прорабатывает варианты оформления и выдачи документов».