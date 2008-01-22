Российские фондовые индексы за первые минуты торгов обвалились

Российские фондовые индексы за первые минуты торгов 22 января обвалились. Индекс РТС за полчаса упал на 2,75 процента до 1944,79 пункта, а ММВБ - сразу на 8,42 процента до 1515,46 пункта, сообщает Лента.ру. Таким образом, фондовые показатели в России падают уже шестую торговую сессию подряд.

Напомним, что 21 января и РТС, и ММВБ упали более чем на семь процентов. В наибольшем минусе оказались ценные бумаги нефтегазовых компаний. Например, акции "Татнефти" и "Сургутнефтегаза" опустились более чем на девять процентов.

Фондовые индексы падают во всем мире. В Европе наблюдался обвал акций, схожий с российским - европейские индексы упали на пять-семь процентов. Похожая ситуация и в Азии, где 21 января индексы отдали три-шесть процентов, а 22 января продолжили снижаться.

Панику на фондовых рынках всего мира трейдеры объясняют ожиданиями рецессии в США и, как следствие, замедлением товарооборота между странами. В самих Соединенных Штатах торги 21 января не проводились в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга.