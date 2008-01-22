Российские фондовые индексы за первые минуты торгов обвалились
Показатели падают уже шестую сессию подряд
Российские фондовые индексы за первые минуты торгов 22 января обвалились. Индекс РТС за полчаса упал на 2,75 процента до 1944,79 пункта, а ММВБ - сразу на 8,42 процента до 1515,46 пункта, сообщает Лента.ру. Таким образом, фондовые показатели в России падают уже шестую торговую сессию подряд.
Напомним, что 21 января и РТС, и ММВБ упали более чем на семь процентов. В наибольшем минусе оказались ценные бумаги нефтегазовых компаний. Например, акции "Татнефти" и "Сургутнефтегаза" опустились более чем на девять процентов.
Фондовые индексы падают во всем мире. В Европе наблюдался обвал акций, схожий с российским - европейские индексы упали на пять-семь процентов. Похожая ситуация и в Азии, где 21 января индексы отдали три-шесть процентов, а 22 января продолжили снижаться.
Панику на фондовых рынках всего мира трейдеры объясняют ожиданиями рецессии в США и, как следствие, замедлением товарооборота между странами. В самих Соединенных Штатах торги 21 января не проводились в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга.