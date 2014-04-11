Минобразования урегулирует количество вузов путем распределения госзаказа - Квит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 11 апреля, во время пресс-конференции в Харькове сказал министр образования и науки Украины Сергей Квит.

По его словам, при распределении государственного заказа для высших учебных заведений приоритет будет предоставляться лучшим университетам Украины.

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"У нас есть, по меньшей мере, 4-5 независимых рейтингов, которые могут нам показать, какие университеты являются лучшими. При условиях, что государство не имеет средств на поддержку, на государственный заказ для всех своих университетов, соответственно, мы будем предоставлять приоритет тем университетам, где эти направления представлены лучше всего, то есть направлять туда на учебу тех наших абитуриентов, которые не могут сами заплатить за учебу, - сказал министр. - Соответственно, тем университетам, которые слабее, хуже или, просто сказать, некачественные, мы им даем возможность набирать своих студентов из числа контрактников. У них не отнимают лицензию".

Квит отметил, что в условиях рыночной конкуренции вузы получат право на слияние. При этом, по словам министра, неприемлема такая практика, когда министр образования сам определяет, какие университеты должны укрупниться, слившись в один.

"Эти решения должны приниматься в самих университетах, в зависимости от того, в какой ситуации они находятся. То есть, если это будет происходить, это будет происходить естественным путем. Не указаниями или решениями министра", - сказал Квит.

Он подчеркнул, что уменьшение количества вузов должно происходить пропорционально улучшению их качества.

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Квит также подчеркнул, что в этом году распределение государственного заказа будет открытым – он будет опубликован на сайте министерства.

В свою очередь, первый заместитель министра образования Инна Совсун добавила, что для распределения государственного заказа будут созданы конкурсные комиссии, куда будут привлечены специалисты, которые смогут порекомендовать министерству, в каких вузах нужно уменьшить или увеличить заказ.