В Киеве обокрали машину Игоря Кондратюка

13:46, 21 января 2008
Общество
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Преступление расследует милиция Печерского района

Игорь Кондратюк
По словам ведущего телевизионной программы «Караоке на Майдане» и продюсера программы «Шанс» Игоря Кондратюка, он оставил свой «Нисан» на улице, а когда вернулся, увидел, что из авто исчезли его личные вещи: документы, печать частного предпринимателя, 50 долларов США.  Сейчас преступление расследует милиция Печерского района.

Комсомольская правда в Украине

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