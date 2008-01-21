В Киеве обокрали машину Игоря Кондратюка
Преступление расследует милиция Печерского района
|Игорь Кондратюк
По словам ведущего телевизионной программы «Караоке на Майдане» и продюсера программы «Шанс» Игоря Кондратюка, он оставил свой «Нисан» на улице, а когда вернулся, увидел, что из авто исчезли его личные вещи: документы, печать частного предпринимателя, 50 долларов США. Сейчас преступление расследует милиция Печерского района.
Комсомольская правда в Украине
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