В Киеве обокрали машину Игоря Кондратюка

По словам ведущего телевизионной программы «Караоке на Майдане» и продюсера программы «Шанс» Игоря Кондратюка, он оставил свой «Нисан» на улице, а когда вернулся, увидел, что из авто исчезли его личные вещи: документы, печать частного предпринимателя, 50 долларов США. Сейчас преступление расследует милиция Печерского района.

Комсомольская правда в Украине