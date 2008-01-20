В Полтаве прошел Праздник сала

В Полтаве 19 января состоялся Праздник сала.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в праздновании приняло более 20 предприятий и предпринимателей, которые провели дегустацию лучших образцов сала - от копченого до пропаренного.

Праздник начался с того, что городской голова Андрей МАТКОВСКИЙ разрезал жареного поросенка, которого смогли попробовать все желающие.

"Полтава - столица не только полтавских галушек, но и сала. Во-первых, в Полтаве есть научно-исследовательский институт свиноводства, аналога которому нет ни в одной стране СНГ, а, во-вторых, Полтава занимает первое место по изготовлению и потреблению сала в Украине", - заявил мэр.

Присутствующие на празднике сала ученые Полтавского института свиноводства опровергли теории диетологов о вреде сала из-за его высокой насыщенности жирами. По их словам, сало содержит арахидоновую кислоту, относящуюся к ненасыщенным жирным и представляющую собой одну из незаменимых для организма человека жирных кислот. "Потребление сала в разумных пределах очень полезно. Им лечат, согласно народной медицине, боль в суставах, мастит, экзему, снимают сильную зубную боль", - сказал ученый института свиноводства.

Во время празднования было заявлено, что все деньги, вырученные на аукционе по продаже сала, будут направлены на закупку медицинского оборудования в детские медучреждения города.

Вместе с торговлей салом на празднике проводились многочисленные конкурсы. Так, пять мужчин должны были выпить водки и закусить ее настоящим украинским салом. Кто сделает это быстрее - тот и победит. Развлекали гостей праздника и многочисленные фольклорные коллективы.

Во время праздника полтавчане могли приобрести сало в среднем по 16 грн. за 1 килограмм.

А.МАТКОВСКИЙ считает, что праздник сала в Полтаве станет традиционным.

Нынешний праздник при поддержке Блока Юлии Тимошенко и под патронатом мэра города.