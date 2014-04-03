В Минобразования опасаются, что оккупанты закроют украинские школы в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Полянского, к нему звонит по телефону руководство украинских школ в Крыму, в частности директор Симферопольской украинской гимназии, и спрашивает, как учителям действовать дальше: выезжать на материк или надеяться, что школы продолжат работу.Читайте такжеИз-за долгов проведение ВНО в Украине под угрозой срыва

“Ситуация очень непростая. Часть учителей, которых я лично знаю не первый год, спрашивают меня, или им все босить и уезжать с полуострова, или попробовать отстоять свои школы. Но в первые же дни после так называемого референдума в некоторых крымских школах с русским языком обучения часть родителей уже имела претензии к тому, почему в школе все еще преподают украинский язык и украинскую историю. Украинские же школы в Крыму являются лучшими по материально-техническому уровню и по составу педагогического коллектива. Сохранятся ли они в Крыму? Я обратился по этому поводу к делегации мониторинговой группы Совета Европы, которая работал на прошлой неделе в Украине. Я попросил у них надавить на оккупантов, чтобы школы с украинским и крымскотатарским языками обучения остались в Крыму. Прогнозировать результат я не берусь, но мне трудно представить, что оккупационная власть позволит существование таких школ на полуострове. Очевидно, закрытие их - это будет уважение к правам национальных меньшинств по-русски”, - сказал Полянский.

Читайте такжеАбитуриенты сдали тестовое ВНО по всей Украине, включая Крым

Также он заметил, что сохранить права национальных меньшинств Крыма необходимо как в законопроекте об оккупированных территориях, который сейчас разрабатывается в парламенте, так и на международном уровне, при посредничестве международных организаций.