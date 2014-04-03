Крым ждет судьба турецкого Кипра - МИД Польши

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сказал сегодня в эфире польского TOK FM министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По словам министра, Турция захватила часть острова с аргументами, которые использовала Россия в Крыму - для защиты своих соотечественников, и в настоящее время часть жителей острова сталкивается с серьезными проблемами.

"Эта ситуация продолжается, но с серьезными последствиями: не могут там приземляться международные самолеты, нет инвестиций, торговли. Это приводит к тому, что Северный Кипр втрое беднее остального острова", - сказал Сикорский.

Читайте такжеЕвропа запретили своим авиакомпаниям летать в КрымПо его мнению, Россия до конца не продумала последствий захвата Крыма. Он напомнил об экономических санкциях, которые кардинально изменят бизнес-климат в России.

Сикорский отметил, что 60% людей, которые ездили отдыхать в Крым, были гражданами Украины, а российская власть уже объявила о необходимости виз для посещения полуострова иностранцами. Министр подчеркнул, что жители Крыма могут получать шенгенские визы исключительно в консульствах на территории Украины.

Как известно, самопровозглашенную в 1983 году республику Северный Кипр не признала ни одна страна, кроме Турции, а международное сообщество до сих пор считает эту территорию оккупированной.