Менеджеры Укрнафты перечислят свою однодневную зарплату украинской армии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Укрнафта»

«Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в государстве, работники аппарата управления Публичного акционерного общества «Укрнафта» решили перечислить свою однодневную заработную плату для материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

«Средства на нужды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию работников аппарата будут перечислены на расчетный счет Министерства обороны Украины после начисления заработной платы», - уточнили в пресс-службе.