В Киеве почтят память Чорновила к 15 годовщине с дня его гибели

08:17, 25 марта 2014
Общество
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В Киеве почтят память политика Вячеслава Чорновила к 15 годовщине со дня его гибели.

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В 8:30 состоится возложение цветов к памятнику Вячеславу Чорновилу, который расположен на улице Грушевского. Кроме этого, в 9 часов утра состоится панихида на могиле Чорновила на Байковом кладбище, сообщает пресс-служба Народного руху Украины. 

В 10 часов запланировано почтение памяти на месте гибели Чорновила на Бориспольское шоссе.

Вячеслав Чорновил - украинский политик, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа, политический заключенный СССР. Руководитель украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х - 90-х годов.

Погиб 25 марта 1999 года при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе на шоссе под Борисполем. Некоторые считают, что Чорновила убрали как конкурента на президентских выборах.

Герой Украины, лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил в апреле 1988 г.
Герой Украины, лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил в апреле 1988 г. / 
Герой Украины, лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил, в 1997 г.
Герой Украины, лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил, в 1997 г. / 
Народный депутат Вячеслав Чорновил во время встречи с избирателями, в 1997 г.
Народный депутат Вячеслав Чорновил во время встречи с избирателями, в 1997 г. / 
Вячеслав Чорновил с женой Атеной Пашко на демонстрации 1 мая 1996г.
Вячеслав Чорновил с женой Атеной Пашко на демонстрации 1 мая 1996г. / 
Участники церемонии прощания с лидером Народного Руха Украины Вячеславом Чорновилом, в в понедельнике, 29 Марта 1999 г.
Участники церемонии прощания с лидером Народного Руха Украины Вячеславом Чорновилом, в в понедельнике, 29 Марта 1999 г. / 
Место гибели лидера Народного руха Украины Вячеслава Черновола на шоссе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года
Место гибели лидера Народного руха Украины Вячеслава Черновола на шоссе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года / 
Николай Мошик, краевой кобзарь Сумского казачьего полка играет во время митинга - реквиема возле Казачьего Креста, установленного на месте гибели лидера Народного руха Украины, народного депутата Украины Вячеслава Чорновила на трассе Борисполь-Золотоноша
Николай Мошик, краевой кобзарь Сумского казачьего полка играет во время митинга - реквиема возле Казачьего Креста, установленного на месте гибели лидера Народного руха Украины, народного депутата Украины Вячеслава Чорновила на трассе Борисполь-Золотоноша  / 
Координатор Совета оппозиционных сил Черкасской области Леонид Даценко меняет надпись на табличке с названием улицы Энгельса на Чорновила, в Черкассах, в пятницу, 23 марта 2012 В этот день представители оппозиционных партий Черкасской самовольно меняли на
Координатор Совета оппозиционных сил Черкасской области Леонид Даценко меняет надпись на табличке с названием улицы Энгельса на Чорновила, в Черкассах, в пятницу, 23 марта 2012 В этот день представители оппозиционных партий Черкасской самовольно меняли на / 
Сын лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила Тарас (слева) молится у только что освященного Казацкого Креста, установленного на месте гибели его отца на шоссе Борисполь-Золотоноша в понедельник, 18 октябрем 1999г.
Сын лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила Тарас (слева) молится у только что освященного Казацкого Креста, установленного на месте гибели его отца на шоссе Борисполь-Золотоноша в понедельник, 18 октябрем 1999г. / 
Адвокат Валерий Кузьменко, справа, и его подзащитный, водитель КамАЗа Владимир Куделя во время рассмотрения уголовного дела по обвинению водителя грузовика КамАЗ Владимира Кудели в гибели бывшего лидера партии ''Народный рух Украины'' Вячеслава Чорновила, в
Адвокат Валерий Кузьменко, справа, и его подзащитный, водитель КамАЗа Владимир Куделя во время рассмотрения уголовного дела по обвинению водителя грузовика КамАЗ Владимира Кудели в гибели бывшего лидера партии "Народный рух Украины" Вячеслава Чорновила, в / 
Возложение цветов к памятнику лидеру партии Народный Рух Украины Вячеслава Чорновила по случаю 19-й годовщины основания партии, в Киеве, в субботу, 6 сентября 2008
Возложение цветов к памятнику лидеру партии Народный Рух Украины Вячеслава Чорновила по случаю 19-й годовщины основания партии, в Киеве, в субботу, 6 сентября 2008 / 
Президент Украины Леонид Кучма целует руку Атене Пашко, вдове лидера Народного руха Украины, народного депутата Украины Вячеслава Чорновила во время панихиды на Байковом кладбище в воскресенье, 25 марта 2001г., В Киеве.
Президент Украины Леонид Кучма целует руку Атене Пашко, вдове лидера Народного руха Украины, народного депутата Украины Вячеслава Чорновила во время панихиды на Байковом кладбище в воскресенье, 25 марта 2001г., В Киеве. / 
Активисты моют памятник Вячеславу Чорновилу на улице Грушевского в Киеве, в субботу, 1 марта 2014
Активисты моют памятник Вячеславу Чорновилу на улице Грушевского в Киеве, в субботу, 1 марта 2014 / 

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