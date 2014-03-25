В Киеве почтят память Чорновила к 15 годовщине с дня его гибели

В 8:30 состоится возложение цветов к памятнику Вячеславу Чорновилу, который расположен на улице Грушевского. Кроме этого, в 9 часов утра состоится панихида на могиле Чорновила на Байковом кладбище, сообщает пресс-служба Народного руху Украины.

В 10 часов запланировано почтение памяти на месте гибели Чорновила на Бориспольское шоссе.

Вячеслав Чорновил - украинский политик, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа, политический заключенный СССР. Руководитель украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х - 90-х годов.

Погиб 25 марта 1999 года при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе на шоссе под Борисполем. Некоторые считают, что Чорновила убрали как конкурента на президентских выборах.