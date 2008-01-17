Новые должностные оклады украинских офицеров

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписал приказ “Об установлении должностных окладов офицерского состава Вооруженных сил Украины”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, подписан главой украинского оборонного ведомства приказ, который устанавливает новые должностные оклады офицерского состава ВС Украины, был подготовлен и утвержден во исполнение постановления Кабинета министров Украины №1294 от 7 ноября 2007 года “Об упорядочении структуры и условий денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава”.

Так, должностной оклад командира бригады отныне установлен в размере 1 тыс. 150 грн. - 1 тыс. 200 грн., командира полка – 1 тыс. 50 грн. - 1 тыс. 150 грн., командира батальона – 1 тыс. грн. - 1 тыс. 100 грн., командира роты – 950 грн. -1 тыс. 50 грн., командира взвода – 750-850 грн.

Кроме того, этим приказом начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженных сил Украины предоставлено право утверждать отдельные схемы размеров должностных окладов согласно новым должностям офицерского состава органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций ВСУ.

В Минобороны отметили, что реализация данного приказа предусмотрена в государственном бюджете Украины на 2008 год и вступление его в силу создаст условия для установления и выплаты новых размеров должностных окладов офицерского состава ВС Украины, что будет стимулировать их к карьерному росту и способствовать социальной защите военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабмина №1294 от 7 ноября 2007 года “Об упорядочении структуры и условий денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава” была ликвидирована значительная диспропорция в денежном обеспечении военнослужащих различных силовых структур.

По словам тогдашнего министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, в целом по Вооруженным Силам денежное обеспечение увеличится на 8-10%.