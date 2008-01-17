Таможня советует пересекать украинско-польскую границу в другом месте

Из-за больших очередей в п/п “Ягодин–Дорохуск” Государственная таможенная служба Украины рекомендует гражданам выбирать другие пункты пропуска на украинско-польской границе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западной региональной таможни, сейчас в очереди на выезд из Украины в пункте пропуска “Ягодин–Дорохуск” скопилось около 200 грузовиков, въезда в Украину ожидают около 450 грузовых транспортных средств.