Таможня советует пересекать украинско-польскую границу в другом месте
19:46, 17 января 2008Общество
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На п/п Ягодин собрались сотни грузовиков
Из-за больших очередей в п/п “Ягодин–Дорохуск” Государственная таможенная служба Украины рекомендует гражданам выбирать другие пункты пропуска на украинско-польской границе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западной региональной таможни, сейчас в очереди на выезд из Украины в пункте пропуска “Ягодин–Дорохуск” скопилось около 200 грузовиков, въезда в Украину ожидают около 450 грузовых транспортных средств.
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