Генпрокуратура натравит суд на владельцев здания перед “Олимпийским”
Объект хотят снести
Генпрокуратура Украины просит суд обязать владельца недостроенного торгового комплекса “Троицкий” (который расположен перед НСК “Олимпийским”) снести все сведены конструкции.
“В последнее время в обществе значительный резонанс вызвала ситуация вокруг строительства ООО «Юджин» торгово-делового комплекса возле Национального спортивного комплекса "Олимпийский", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
“Учитывая, что строительство ведется с нарушением норм закона и строительных нормативов, опасное для зрителей стадиона, ставит под угрозу функционирование НСК „Олимпийский" и в дальнейшем сделает невозможным проведение финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, Генеральной прокуратурой Украины предъявлен в хозяйственный суд г. Киева иск, которым предлагается обязательсть ООО «Юджин» снести объект незавершенного строительства”.