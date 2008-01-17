Генпрокуратура натравит суд на владельцев здания перед “Олимпийским”

Генпрокуратура Украины просит суд обязать владельца недостроенного торгового комплекса “Троицкий” (который расположен перед НСК “Олимпийским”) снести все сведены конструкции.

“В последнее время в обществе значительный резонанс вызвала ситуация вокруг строительства ООО «Юджин» торгово-делового комплекса возле Национального спортивного комплекса "Олимпийский", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

“Учитывая, что строительство ведется с нарушением норм закона и строительных нормативов, опасное для зрителей стадиона, ставит под угрозу функционирование НСК „Олимпийский" и в дальнейшем сделает невозможным проведение финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, Генеральной прокуратурой Украины предъявлен в хозяйственный суд г. Киева иск, которым предлагается обязательсть ООО «Юджин» снести объект незавершенного строительства”.