Украина и ЕС преодолели последнее препятствие на пути в ВТО

Украина и ЕС достигли компромисса в вопросе экспортных пошлин, преодолев последнее препятствие на пути ко Всемирной организации торговли (ВТО).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил в телефонном интервью из Лондона комиссар ЕС по вопросам торговли Питер МЕНДЕЛЬСОН.

“Я с удовольствием могу сказать, что мы нашли решение на базе компромисса, который не в полной мере удовлетворил меня и не в полной мере удовлетворил украинскую сторону, то есть мы вышли на равных в подходе к этому компромиссу, и в любом случае у нас есть что праздновать, мы можем праздновать устранение последнего препятствия для вступления Украины в ВТО, и я очень доволен, что Украина может двигаться теперь вперед”, - сказал комиссар ЕС.

Он отметил, что в ходе переговоров Украина, в частности, согласилась ограничить количество существующих экспортных пошлин, и не повышать их в будущем. П.МЕНДЕЛЬСОН не предоставил других деталей, отметив лишь, что сегодняшний день стал важным для Украины и ЕС.

“Таким образом - это очень исторический день, очень важный прорыв, и я хочу поздравить украинских участников переговоров с результатами и всех нас, - с компромиссом”, - заявил П.МЕНДЕЛЬСОН.

Как сообщал УНИАН, вопрос экспортных пошлин был последним вопросом, который Украина должна была решить на переговорах с ЕС для присоединения к ВТО. ЕС требовал отмены всех экспортных пошлин, а Украина, в свою очередь выступала с предложением внедрить мораторий на введение новых и не повышать ставки существующих экспортных пошлин.