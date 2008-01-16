Прокуратура требует от Киевсовета пересмотреть решение о Жукове острове

Прокуратура Киева требует от Киевсовета пересмотреть решение об утверждении границ заказника “Жуков остров”.

Об этом УНИАН сообщили в секретариате Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики.

Протест прокуратуры от 16 декабря 2007 г. рассматривался вчера на заседании указанной комиссии и был поддержан ее членами.

В документе прокуратура Киева отмечает, что решение Киевсовета от 22 августа 2007 г. “О вопросах создания ландшафтного заказника местного значения “Жуков остров”, которым утверждено, что площадь заказника составляет 196 га, является незаконным и подлежит отмене.

Основаниями для этого является то, что в 1999 г. Киевсовет принял решение, которым Жуков остров был объявлен ландшафтным заказником местного значения, и данный объект природно-заповедного фонда создавался без исключения земельных участков из зоны, которую он занимает: земли лесопаркового хозяйства “Конча-Заспа” и коллективного с/х предприятия “Хотивское”. В связи с чем издано соответствующее охранное обязательство в Государственном управлении экологии и природных ресурсов в Киеве. Согласно этому документу, территория заказника составляет 630 га, а по обоснованию ученых территория заказника составляет 1 тыс. 794,6 га.

Кроме этого, отмечается в протесте прокурора, в 2005 г. Киевсоветом принята Программа развития зеленой зоны Киева до 2010 г., согласно которой площадь заказника “Жуков остров” достигает 1 тыс. 444,6 га при общей площади острова 1 тыс. 794,6 га.

В своем документе прокуратура также отмечает, что Управление охраны окружающей природной среды КГГА отклонило от согласования детальный план территории Жуков остров, на основании которого принималось решение Киевсовета о его границах в 2007 г. Не принято во внимание при принятии этого решения и несогласие с сокращением границ заказника постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики. Также этим решением Киевсовет нарушил требования градостроительного законодательства, отмечает прокуратура столицы.

На основании изложенного прокуратура Киева требует отменить решение Киевсовета от 22 августа 2007 г. и принять меры, направленные на установление границ ландшафтного заказника местного значения “Жуков остров” в соответствии с требованиями действующего законодательства.