В Кременчуге с мемориала «Вечно живым» похитили газовое оборудование

В городе Кременчуг Полтавской области на мемориальном комплексе «Вечно живым» из-за кражи газового оборудования отключен вечный огонь.

Об этом сегодня УНИАН сообщил первый заместитель председателя правления ОАО «Кременчуггаз» Павел СНЕЖКО.

По его словам, за последние несколько дней неизвестные похитили несколько газовых горелок.

«Мы поставили днем горелку, а на следующее утро ее уже украли. Так мы заменили две горелки. Сейчас у нас в запасе осталась всего одна горелка. Если горелки снять, то пламя от огня образуется до двух метров высотой. Чтобы никто не пострадал, мы сегодня отключили подачу газа», - сообщил П.СНЕЖКО.

По его словам, сейчас на уровне городской власти решается вопрос, что делать дальше.

«Возможно, во избежание неприятностей, огонь будет гореть лишь в праздничные дни», - предположил П.СНЕЖКО.