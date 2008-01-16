Упрощенный визовый режим для некоторых украинцев станет реальностью в феврале

Министерство иностранных дел объявило о выходе на завершающий этап согласования межправительственного украинско-польского договора о малом приграничном движении.

По проекту, специальный режим будет действовать только для жителей 50-километровой зоны возле границы. Поскольку там среди граждан двух стран немало родственников.

Сейчас соответствующие соглашения уже подписаны с Венгрией и Словакией. Польша объясняет задержку с подписанием соглашения техническими проблемами.

Напомним, что с 1 января западные соседи Украины вступили в Шенгенскую зону, после чего визовый контроль стал более строгим. В феврале в Киеве с рабочим визитом будет находиться премьер-министр Польши. Именно тогда и планируется подписать договор о малом приграничном движении.

ICTV