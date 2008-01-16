Прокуратура обнаружила, что гаишников фальшивые автономера не волнуют

В Крыму Госавтоинспекцией обнаружено 836 автомобилей, номера которых не совпадали с регистрационными.

Как сообщили сегодня УНИАН в прокуратуре Крыма, «чужие» номера обнаружены за два последних года.

Прокуратура изучила практику реагирования Госавтоинспекции на данный вид нарушения. "Выяснилось, что лишь в 11 случаях работники ГАИ изъяли «не свои» номера машины и упразднили регистрацию авто. 20% нарушителей вообще остались безнаказанными - к ним даже не применены административные меры в виде штрафа", - отмечает пресс-служба прокуратуры АРК.

На бездеятельность ГАИ внесен протест. Прокуратура требует усилить контроль над исполнением правил государственной регистрации и учетом транспортных средств. "Законодательством предусмотрено исключение номерных знаков, а также отмена регистрации автомобилей в случае установления факта уничтожения, фальсификации или подделки идентификационных номеров его составляющих частей", - заявляет прокуратура.