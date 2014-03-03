СМИ: В Николаеве в кафе застрелился бизнесмен

Как сообщили УНИАН в группе по связям с общественностью Николаевского городского управления милиции, сигнал о происшествии поступил утром 3 марта от работников кафе.

"По словам работников кафе, мужчина зашел в зал, поздоровался с официантом и барменом, и направился к туалетной комнате, а уже через несколько минут персонал заведения услышал выстрел. Работники выломали дверь в туалет, которые были закрыты изнутри, и увидели на полу окровавленное тело посетителя", - сообщают в милиции.

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Эксперт, осмотрев тело, не обнаружил следов, которые бы указывали на то, что смерть наступила насильственным путем.

Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Следственным отделением Центрального РО МГУ УМВД Украины в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), проводятся первоочередные следственные действия.

По данным ресурса НикВести, покончил с собой местный бизнесмен Гурген Оронюк, который до последнего времени занимал должность президента футбольного клуба Николаев.