Кое-кто в Европе подталкивает Украину к выходу из ЕПС

Исполняющий обязанности Представителя Украины при Европейском Союзе Роман ШПЕК заявляет, что некоторые европейские чиновники подталкивают Украину к выходу из Европейской политики соседства (ЕПС).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал 14 января на встрече со студентами Европейского колледжа в бельгийском городе Брюгге.

“Это не наше желание выйти из ЕПС. Некоторые европейские чиновники, в частности из Европейской комиссии, они нас выталкивают из ЕПС, поскольку постоянно декларируют, что Украина как участник ЕПС не может рассчитывать на европейскую перспективу”, - сказал он.

Р.ШПЕК отметил, что Украина готова помочь таким чиновникам, и выйти из ЕПС, однако продолжит использование тех инструментов, которые могут сблизить отношения между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщал УНИАН, Европейская политика соседства была утверждена в июне 2004 года. На сегодняшний день в ней участвуют 16 стран, в том числе и Украина.