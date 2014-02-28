Чеченцы в Украине ответили Кадырову, что никакой угрозы не ощущают

Об этом Gordonua.com рассказал председатель правления Всеукраинской общественной организации "Диаспора чеченского народа" Салман Садаев, комментируя заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что у чеченцев "появились серьезные проблемы с сохранностью бизнеса и личной безопасностью".

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"Мы, чеченцы в Украине, никакой угрозы не ощущаем. У меня нет никаких данных, что чеченских бизнесменов преследуют. Если они у кого-то есть, то пусть назовут конкретные факты и фамилии. К нам точно никто не обращался. Для себя мы, как организация диаспоры чеченского народа, приняли решение не вмешиваться и не комментировать политическую ситуацию в Украине, но еще раз подчеркну, никакой угрозы мы не ощущаем", - сказал Садаев.