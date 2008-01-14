Подсудимым по делу Гонгадзе предъявлено дополнительное обвинение

Обвиняемым по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе Николаю ПРОТАСОВУ, Валерию КОСТЕНКО и Александру ПОПОВИЧУ предъявлено дополнительное обвинение в нанесении существенного вреда имиджу государства и правоохранительных органов.

Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, соответствующее ходатайство представителей прокуратуры сегодня удовлетворила на очередном заседании коллегия судей Апелляционного суда Киева.

По ее словам, соответствующее ходатайство представителей прокуратуры сегодня удовлетворила на очередном заседании коллегия судей Апелляционного суда Киева.

Как отметила В.Теличенко, формируя изменение обвинения, представители прокуратуры пользовались ч. 1 ст. 166 Криминального кодекса Украины редакции 1960 года (превышение власти или должностных полномочий, повлекшее существенный вред государству или общественным интересам).

При этом адвокат объяснила, что обоснование нового обвинения заключалось в том, что действиями подсудимых «был нанесен вред имиджу правоохранительных органов (Украины) и государству в целом».

В.Теличенко сообщила, что следующее судебное заседание по делу должно состояться 24 января в 10.30.

Такой перерыв она объяснила тем, что подсудимые и их адвокаты должны ознакомиться с новым обвинением, а также судебная инстанция должна информировать мать Г.Гонгадзе Лесю ГОНГАДЗЕ об изменениях, происшедших во время судебного процесса.

Как сообщал УНИАН, Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В его убийстве обвиняют трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины – В.Костенко, М.Протасова и О.Поповича. Еще один обвиняемый – бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Апелляционный суд Киева начал 9 января 2006 года.