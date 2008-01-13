В Запорожье строят специальную теплосеть

В Запорожье строят теплосеть, которая позволит обеспечить два района города теплом и горячей водой за счет излишков тепла местных промпредприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, с помощью новой теплотрассы предполагается на протяжении всего года за излишков тепла ОАО "Запорожсталь", ОАО "Запорожкокс" и ОАО "Запорожский завод ферросплавов" обеспечивать горячей водой и зимой и теплом Жовтневый район и Южный микрорайоны Запорожья.

"Первый этап большой реконструкции специалисты завершили в прошлом году. Сегодня Днепропетровский завод им. Бабушкина поставил 100% металлоконструкций для новой эстакады и, по прогнозам начальника УКСа Запорожского горисполкома Ивана СУХОМЛИНА, до конца января специалисты соберут и установят новую 55-тиметровую ферму, а весной сдадут в эксплуатацию всю систему", - сообщили в мэрии.

По информации пресс-службы, на реализацию начатой в этом году второй части строительства из бюджета Запорожья будет направлено 3 млн. грн.

"По словам мэра Запорожья Евгения КАРТАШОВА, 3 млн. грн., необходимые для завершения работ, предусмотрены в проекте бюджета города на 2008 год", - сообщили в пресс-службе.