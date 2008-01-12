Томенко о парламенте, рекламе, компромиссе и алкоголе

Заместитель председателя фракции Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО рассчитывает, что парламент поддержит его законопроект о внесении изменений в закон о рекламе об ограничении рекламы табачных изделий и алкогольных напитков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в Тернополе.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что этот законопроект принят уже во втором чтении, но сейчас в него еще придется внести поправки относительно сроков. “Согласно законопроекту, с 1 января мы должны были уже запретить рекламу алкоголя. Теперь пойдем на компромисс, чтобы бизнес смог подготовиться к этому. То есть, реклама алкоголя и табака на внешних носителях в населенных пунктах будет запрещена с 1 июня 2008 года, а с 1 января 2009 года — между населенными пунктами. Также будет запрещена реклама алкоголя на телевидении, будут только бренды”, — сообщил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, в законопроекте также есть норма о запрещении популярным лицам рекламировать пиво.

“Трагедия нашего законодательства заключается в том, что пиво оказалось вне правового поля. Я зарегистрировал законопроект, в котором впервые в истории украинского законодательства выписано слово “пиво”. Потому что у нас столько лоббистов пивных компаний, что когда мы вводим какие-то ограничения на алкоголь, то так выглядит, что пива и коктейлей это не касается. Потом это приводит к тому, что на концертах продают пиво в стеклянной таре, потом люди бьют этими бутылками друг друга по голове, но все выглядит в рамках закона. Даже если городская власть начнет что-то запрещать, то производитель пива говорит, что законом такие запреты не предусмотрены”, — отметил Н.ТОМЕНКО.

В целом в проекте закона об ограничении рекламы табачных изделий и алкогольных напитков, принятом Верховной Радой V созыва во втором чтении, предлагается запретить рекламу алкоголя и табака на носителях внешней рекламы, а также ограничить такую рекламу на телевидении и в печатных изданиях, кроме специализированных.