Кабмин хочет возобновить старую программу Тимошенко по вопросам старого жилья

Правительство намерено возобновить программу «Территория качественного жилья», разработанную правительством Юлии ТИМОШЕНКО в 2005 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО на брифинге после селекторного совещания, посвященного прохождению отопительного сезона.

По его словам, сегодня в Кабмине состоялось совещание о возможности возобновления программы «Территория качественного жилья», которая предусматривает реконструкцию аварийного и устаревшего жилого фонда.

«Правительство решило этой программе дать дополнительный толчок. Она не просто имеет право на существование, ее актуальность с каждым годом растет, потому что инфраструктура как жилищно-коммунального хозяйства так и жилого фонда становится все хуже», - сказал он.

Министр отметил, что каждая четвертая семья, которая проживает в Украине, так или иначе нуждается в изменении жилищных условий. По его данным, в Украине 75 млн. кв.м устаревшего жилья.

По словам А.КУЧЕРЕНКО, министерство ставит перед собой задачу от отраслевого перейти к функциональному. В частности, в его функции войдет регулирование жилищной политики.

Он отметил, что сейчас министерство готовит законопроект «Об основных принципах жилищной политики».