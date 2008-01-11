НПЗ просят власть принять решение об аверсном направлении ”Одесса-Броды”

Руководство ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) обратилось с официальным письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ с просьбой принять решение об "аверсном" функционировании нефтепровода "Одесса-Броды" по маршруту из Одессы в Броды.

Об этом говорится в совместном обращении двух западноукраинских НПЗ, текстом которого располагает УНИАН. Обращение подписали глава правления НПК "Галичина" Александр ЛАЗОРКО и глава правления "Нефтехимик Прикарпатья" Александр ШИЛЯЕВ.

"С целью диверсификации источников поставок нефти в Украину и обеспечения бесперебойного режима работы НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" просим принять решение об "аверсном" режиме функционирования нефтепровода "Одесса-Броды", – сказано в обращении.

В частности, руководители НПЗ отмечают, что получили коммерческие предложения о поставках легкой каспийской нефти для переработки на заводах общим объемом не менее 5 млн. тонн в год. При этом добавлено, что предприятия имеют технические возможности для приема и переработки этого объема нефти.

Вместе с тем, предприятия считают целесообразным рекомендовать ОАО "Укртранснафта" (оператор нефтетранспортной системы Украины) заключить соответствующие контракты о наполнении нефтепровода "Одесса-Броды" каспийской нефтью общим объемом не менее 5 млн. тонн в год и ее транспортировку в направлении Одесса-Броды для последующей переработки на двух западноукраинских предприятиях. В контрактах, в частности, НПЗ предлагают предусмотреть безусловную оплату услуг в интересах ОАО "Укртранснафта” по принципу "качай или плати".

При этом предприятия отмечают экономические преимущества принятия данного решения. Во-первых, это позволит обеспечить бесперебойную работу двух западноукраинских НПЗ на период их коренной реконструкции и модернизации с целью увеличения глубины переработки нефти и выпуска нефтепродуктов европейского уровня. Во-вторых, реконструкция будет проводиться без остановки производства, что сохранит рабочие места и кадровый потенциал НПЗ. В-третьих, в результате бесперебойной работы заводов поступления налогов и сборов в Государственный и местные бюджеты существенно вырастут. Также будет обеспечена необходимым количеством нефтепродуктов экономика Украины в период весенне-полевых работ и сохранена конкурентная среда на ценовом региональном рынке нефтепродуктов.

Предприятия отмечают, что принятие этого решения будет соответствовать требованиям решения Совета национальной безопасности и обороны Украины об обеспечении европейского направления использования нефтепровода (решение СНБО от 9 декабря 2005 года "О состоянии энергетической безопасности Украины и основных основах государственной политики в сфере ее обеспечения”, введено в действие Указом Президента Украины от 27 декабря 2005 года №1868/2005).

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента постройки безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента постройки нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.

При этом в начале 2007 года Кабинет Министров поручил Министерству топлива и энергетики, Министерству экономики вместе с НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Укртранснефть» до 2008 года подготовить к подписанию межправительственный украинско-польский договор по достройке нефтепровода «Одесса-Броды» до польского города Плоцка. Реализация этого проекта должна сделать использование нефтепровода в прямом режиме более привлекательным. Впоследствии нефтепровод планируется продлить до Гданьска.

9 июля 2004 года ОАО «Укртранснафта» и ТНК-ВР подписали контракт о прокачке российской нефти Urals по нефтепроводу "Одесса-Броды" в направлении нефтетерминала «Пивденный» на протяжении 3-х лет в объеме до 9 млн. тонн в год.

22 декабря 2006 года ОАО «Укртранснафта», ОАО «АК «Транснефть» (РФ) и ТНК-ВР подписали дополнительное соглашение сроком на 3 года о транспортировке сырья по маршруту Броды – Одесса в объеме не менее 9 млн. тонн в год.

В 2007 году по трубопроводу "Одесса-Броды" в реверсном режиме прокачано 9,056 млн. тонн нефти, в 2006 г. – 3,418 млн. тонн, в 2005 г. – 5,754 млн. тонн, в 2004 г. – 1,048 млн. тонн.

Всего за время работы реверсного маршрута, по состоянию на 31 декабря 2007 года, прокачано 19,276 млн. тонн сырья, а Украина получила в виде платежей за транзит и портовых сборов 205,4 млн. долларов.

НПК "Галичина" имеет проектную мощность по переработке 4,3 млн. тонн сырой нефти в год, а "Нефтехимик Прикарпатья" – 2,6 млн. тонн в год.