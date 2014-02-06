В Донецке в неработающей шахте на горизонте 690 метров завалило горняка

В г. Донецк, вчера, 5 февраля, в 17 час. 38 мин., на неработающей шахте ГП “Шахта № 4-21”, на горизонте 690 м произошло обрушение породы.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, под обвал попал горнорабочий, судьба которого в настоящее время неизвестна. К поисково-спасательным работам привлечены два отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

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