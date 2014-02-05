Обнародован список погибших и пострадавших в ДТП на Сумщине

Вот что о погибших сообщило надзорное ведомство, информацию которого передает dancor.sumy.ua:

1. Гладенко Андрей Васильевич 1999 года рождения, ученик Белановской школы Белопольского района.

2. Худолий Тамара Николаевна 1957 г.р., жительница села Беланы

3. Кулик Елена Владимировна 1988 г.р.

4. Калинка Наталья (анкетные данные устанавливаются)

5. Басанец Елена (анкетные данные устанавливаются)

6. Золотаренко Евгения Сергеевна 1990 г.р. жительница села Жовтневе Коропского района

Черниговской области.

7. Грицак Елена Дмитриевна 1970 г.р. жительница Белополья

8. Редько Тамара Владимировна 1961 г.р., жительница с. Виры

9. Брижик Наталья Николаевна 1988 г.р. жительница с. Коршачина Белопольского района

10. Шматенко Николай Иванович 1964 г.р. житель с. Анновка Веровская

Данные еще двух погибших обещают сообщить в ближайшее время.

Информация о пострадавших в ДТП:

Заговора Александр Юрьевич 1999 г. р.

Войтенко Катерина Викторовна 1992 г. р.

Николенко Елена Григорьевна 1965 г.р., учитель

Мироненко Валентина Мухоматкашифивна 1963 г.р. учитель

Комисар Оксана Викторовна – 1972 г.р. учитель

Лопатко Галина Михайловна 1960 г.р., фельдшер

Водитель – Богдан Лопатка 1986 года рождения - по информации облпрокуратуры практически не пострадал.

Как сообщил транспортный прокурор Андрей Зинченко, еще 4 февраля водителю маршрутки было предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он задержан. Сегодня, 5 февраля в суде ему будет избрана мера пресечения.