Политика не имела влияния на инфляцию - эксперт

Инфляцию в 2007 году определяла совокупность внешних и внутренних факторов, при этом влияние политической ситуации на значение показателя было незначительным.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

По его мнению, сложившаяся в стране политическая ситуация стала своего рода проверкой устойчивости украинской экономики к разного рода политическим изменениям, и можно говорить о том, что экономика более или менее справилась с такой проверкой. В тоже время на фоне достаточно высоких темпов экономического роста наблюдалось повышение темпов инфляции.

И.БУРАКОВСКИЙ считает, что основными причинами ускорения инфляции в текущем году стали повышение цен на газ и на нефть, а также рост цен на коммунальные услуги наряду с удорожанием продуктов питания.

При этом он отметил, что тенденция к ускорению темпом инфляции прослеживается, начиная с 2004 года. «Эта тенденция заключается в том, что темпы различного рода денежных выплат, в данном случае речь не идет только, скажем, о выплатах по уходу за ребенком, всяких социальных выплатах и так далее… В целом, денежные выплаты - это и зарплаты, например, и в последнее время сюда добавились, например, кредиты банков потребительских. В общем, все это привело к тому, что денежные выплаты, начиная примерно с 2004 года, темпы их роста, превышают темпы роста производительности экономики. Грубо говоря, платежеспособный спрос обгоняет возможности украинской экономики, за счет этого, естественно, растут цены. И, как по мне, это проблема, которая носит в определенном плане фундаментальный или системный характер, и решать ее необходимо - проводить общий срез, структурные реформы, связанные с расширением конкуренции и повышением эффективности экономики в целом», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

Что же касается влияния политической ситуации, сложившейся в 2007 году, на показатель инфляции, то он считает, что политический фактор совсем не являлся определяющим. «Я бы сказал, что, с моей точки зрения, в этом году он (политический фактор – УНИАН) является третьестепенным, а не второстепенным, - подчеркнул И.БУРАКОВСКИЙ. - Хотя понятно, что традиционно правительство, которое находится у власти, пытается затормозить инфляцию. Были своего рода договоренности, кстати, не до конца понятные договоренности с отдельными производителями. Что им было обещано за то, чтобы в течение какого-то периода времени они не повышали цены или не пересматривали цены, а потом они все равно их повышали? И тут есть целый ряд вопросов. Наверно, любое правительство в канун выборов пытается инфляцию приостановить».

По мнению И.БУРАКОВСКОГО, нынешние инфляционные процессы, с одной стороны, являются фактически платой за отсутствие структурных и институциональных реформ. С другой стороны, это в некоторой степени отражение тех процессов, которые происходят практически во всем мире. «Так, на сегодня во всем мире существует значительный спрос на сельскохозяйственную продукцию и на продукты питания. Тут речь идет о сочетании внутренних и внешних факторов. И если анализировать так, то инфляция, с одной стороны, представляет интеллектуальный вызов для правительства. То есть, правительство должно адекватно оценить, какие существуют причины. С другой стороны, это и инструментальный вызов - какая политика должна быть использована для того, чтобы реально с инфляцией бороться, а не стимулировать инфляционные ожидания», - отметил И.БУРАКОВСКИЙ.

Он считает, что когда сегодня правительство определяется с перечнем проблем, которые нужно решить в первую очередь, оно должно в стратегическом плане сформировать антиинфляционный пакет мер, которые бы носили как краткосрочный, так и долгосрочный характер. «Потому что на сегодня не существует волшебных способов, которые позволяют сегодня на завтра инфляцию, условно говоря, забить в ноль», - сказал эксперт. При этом инфляционный пакет должен быть четко скоординирован с Национальным банком Украины. «В этой связи будет очень важно, как будет пересмотрен госбюджет в марте 2008 года. Ведь понятно, что бюджет, с которым мы вошли в этот год, он является во многом политико-техническим документом. Политико - потому что это была первая политическая акция нового правительства, а техническим - потому что все прекрасно понимают, в основном это старая бюджетная база, наработанная предыдущим правительством. Но понятно, что многие вещи нужно менять, хотя бы исходя из того, что уже изменились те макроэкономические предпосылки, на основе которых формировался бюджет», - подчеркнул И.БУРАКОВСКИЙ.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2007 года против декабря 2006 года составила 16,6%, в январе-декабре 2007 года против января-декабря 2006 года - 12,8%. Инфляция в декабре против ноября т.г. составила 2,1%, в январе-декабре (к декабрю 2006 года) - 16,6%.

При формировании госбюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

В мае Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал инфляцию в Украине на уровне 7,2%, рост ВВП - на уровне 5,8%. В ноябре банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году до 6,8% и ухудшил прогноз инфляции - до 11,5%

В октябрьском прогнозе Международный валютный фонд ухудшил данные по инфляции в Украине в 2007 году с 11,3% до 11,5%.

В ноябре Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 9,7% до 12,5%.

Инфляция по итогам 2006 года составляла 11,6%, в 2005 году - 10,3%.