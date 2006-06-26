Импортеры и дилеры подобьют итоги автосалона «Украина автомобильная – 2006». Пресс-конференция в УНИАН

27 июня в 15-00 в УНИАН состоится пресс-конференция Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров на тему: «Итоги автосалона «Украина автомобильная – 2006». В работе примут участие - генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, и.о. Президента ВААИД, Президент «Днипро Мотор Инвест» (Хонда) Сергей Дашко, народный депутат Украины Игорь Воротнюк, президент СП «Дженерал Моторс Украина» (GM) Станислав Щербина, генеральный директор «АВТ Бавария» (БМВ, Мини, Роллс-Ройс) Александр Тимофеев, президент Украинской Торгово-Промышленной Корпорации (УАЗ, ВАЗ, ВИС, МАЗ) Виталий Джуринский, генеральный директор ООО "Автохауз Киев" Владимир Смирнов, генеральный директор ООО “Виннер Импортс Украина Лтд.” Богдан Кульчицкий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.