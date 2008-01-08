Всемирный банк высказал свои замечания украинским налоговикам

Возможности совершенствования налоговой системы Украины обсуждали в Днепропетровске представители налоговой администрации Украины с делегацией специалистов Всемирного банка. Особое внимание было уделено проблемам возвращения украинским экспортерам налога на добавленную стоимость, передает Немецкая волна.

На встрече обсуждалась программа модернизации налоговой системы Украины, которая была разработана с помощью экспертов Всемирного банка и принята в 2001 году. Ее главная задача создать условия для добровольной уплаты налогов в бюджет. На сегодня добровольно платят налоги 95 процентов субъектов хозяйственной деятельности – заявил глава областной налоговой администрации Сергей Шинкаренко. Между тем, эксперты указывают на нерешенность проблемы с возвращением НДС экспортерам. Руководитель проекта Всемирного банка Султан Кваджа говорит, что вокруг этого существует много злоупотреблений. Настоящим экспортерам налог не возвращают, вместо этого возмещение получают мошенники, которые подкупают чиновников и поддделывают документы. В этом году днепропетровским налоговикам удалось предотвратить безосновательное возвращение НДС на сумму свыше 660 миллионов гривен. Эксперты Всемирного банка считают, что решению проблемы может способствовать создание прозрачной системы электронного администрирования этого налога.