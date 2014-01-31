Из-за непогоды в Украине остались без электричества более 500 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды по состоянию на 7.00 обесточены 524 населенных пункта.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Крыму обесточены 149 населенных пунктов, в Одесской области - 129, в Херсонской - 70, в Николаевской - 91, в Донецкой - 56, в Запорожской - 15, в Днепропетровской - 6, в Ивано-Франковской - 7, в Луганской - 1.

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На протяжении 30 января бригадами областных энергетических компаний было полностью восстановлено электроснабжение в Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Черкасской и Киевской областях.