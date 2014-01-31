Из-за непогоды в Украине остались без электричества более 500 населенных пунктов
07:59, 31 января 2014Общество
0 0
В Украине из-за непогоды обесточены 524 населенных пункта
Более 500 населенных пунктов остались без света
В Украине из-за непогоды по состоянию на 7.00 обесточены 524 населенных пункта.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Крыму обесточены 149 населенных пунктов, в Одесской области - 129, в Херсонской - 70, в Николаевской - 91, в Донецкой - 56, в Запорожской - 15, в Днепропетровской - 6, в Ивано-Франковской - 7, в Луганской - 1.
Читайте такжеВ Украину идут арктические морозы
На протяжении 30 января бригадами областных энергетических компаний было полностью восстановлено электроснабжение в Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Черкасской и Киевской областях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter