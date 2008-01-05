Тысячи людей пришли проститься с Александром Абдуловым

В Москве прощаются с актером Александром Абдуловым. В здании театра «Ленком» проходит гражданская панихида, тысячи людей пришли в Ленком проститься с Абдуловым, передает Эхо Москвы.

Актер умер в четверг после продолжительной болезни на 55-м году жизни. Гроб с телом Абдулова стоит на сцене театра. Он утопает в цветах. Венки стоят вдоль стен по всему Ленкому. Отдать дань памяти приехал в частности премьер-министр России Виктор Зубков. Андрей Вознесенский прочитал на траурной церемонии свои стихи, посвященные Александру Абдулову.

Гражданская панихида все еще продолжается. Актер будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования в связи со смертью величайшего российского актера Александра Абдулова. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Грустим вместе с Вами. Разделяем горькую боль преждевременной потери великого артиста и человека. Кино и театр связывают тесными узами Александра Абдулова с Украиной», – говорится в телеграмме-сочувствии главы Украинского государства к родным, близким и коллегам величайшего актера.

“Каждая встреча с самобытным и большим талантом были праздником для почитателей его творчества. Светлая память о великом актере России навсегда остается в наших сердцах”, - отмечается в сочувствии В.ЮЩЕНКО.