УПЦ (МП) одобряет поступок монахов, которые утром остановили силовые действия на улице Грушевского

Об этом сказал в своем комментарии “Православию в Украине” управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич).

“Несколько монахов Украинской православной церкви сегодня утром вышли с крестом и иконой на улицу Грушевского, стали между отрядами милиции и протестующими и обратились ко всем с призывом о примирении. С Божьей помощью им удалось прекратить вражду. Мы одобряем этот поступок простых монахов, которые по призыву собственной христианской совести вышли в эпицентр противостояния и обратились к людям со словом Евангелия. Господь призывает нас к миру и согласию. «Блаженные миротворцы, потому что они будут названы сыновьями Божьими» (Мф. 5, 9), - говорит Христос”, - прокомментировал митрополит Антоний.

В то же время он отметил, что “миссия Церкви заключается не в подогревании политических страстей и не в борьбе за власть, а в духовном совершенствовании человека, в сохранении общественного спокойствия и мира”.

“Мы должны понять, что за последние дни ситуация в стране существенно радикализовалась, мы почти оказались на грани гражданской войны. Сегодня на всех нас лежит ответственность за будущее нашей Родины”, - сказал управляющий делами УПЦ (МП).

Митрополит Антоний напомнил, что Украинская православная церковь еще и еще раз призывает все стороны прекратить насилие и сесть за стол переговоров.

“Сейчас уже не время для политических амбиций. Мы должны приложить максимум усилий для сохранения мира в стране, для сохранения нашей родной Украины. Мы возносим молитвы за Украину и за ее народ. Пусть Господь поможет нам найти выход из этой сложной ситуации”, - пожелал митрополит Антоний.

Как сообщал УНИАН, в Киеве, на ул. Грушевского, с 19 января продолжаются столкновения между митингующими и правоохранителями.

Утром 21 января около 7.00 несколько священников пришли на улицу Грушевского, стали между бойцами спецподразделения «Беркут» и митингующими и призвали их прекратить столкновения.

В это время обе стороны прекратили действия, прислушавшись к словам священников.

Никаких активных действий со стороны обеих сторон пока не наблюдается.