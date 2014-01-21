Посольство Израиля призывает найти виновных в нападениях на членов еврейской общины в Киеве
10:44, 21 января 2014Общество
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Посольство Государства Израиль в Украине призывает украинскую власть найти и привлечь к ответственности виновных в нападениях на членов еврейской общины в Киеве, которые произошли в последние дни.
Мы призвали украинскую власть провести всестороннее расследование
Об этом сообщили в пресс-службе посольства.
«Мы призвали украинскую власть провести всестороннее расследование, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности», - отмечается в сообщении.
Посольство обеспокоено проявлениями антисемитизма и насильственными нападениями на членов еврейской общины в Киеве.
В посольстве отметили, что Государство Израиль ценит действия правительства Украины в борьбе с антисемитизмом и надеется, что правительство строго осудит подобные действия и будет способствовать недопущению их повторения в будущем.
Как сообщалось ранее, в Киеве участились случаи нападений на евреев.
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