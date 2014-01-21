Посольство Израиля призывает найти виновных в нападениях на членов еврейской общины в Киеве

Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

«Мы призвали украинскую власть провести всестороннее расследование, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности», - отмечается в сообщении.

Посольство обеспокоено проявлениями антисемитизма и насильственными нападениями на членов еврейской общины в Киеве.

В посольстве отметили, что Государство Израиль ценит действия правительства Украины в борьбе с антисемитизмом и надеется, что правительство строго осудит подобные действия и будет способствовать недопущению их повторения в будущем.

Как сообщалось ранее, в Киеве участились случаи нападений на евреев.