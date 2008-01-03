Аварию на Львовской железной дороге планируют ликвидировать сегодня

Продолжается ликвидация проседания под железнодорожным полотном на 124-ом километре участка Самбир-Сянки Львовской железной дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзалізниці», аварийно-восстановительные работы осуществляются круглосуточно. В них задействованы 150 человек и несколько десятков единиц железнодорожно-строительной техники. В течение 1-2 января уже выполнено работы по вырезке переувлажненной почвы земляного полотна протяжностью около 30 м и глубиной 6 м, осуществляются меры по отводу воды из тела настила. Ведутся работы по отсыпке непригодного увлажненного земляного полотна, вместо которого закладывается новый щебень. К концу суток железнодорожники планируют завершить восстановительные работы и возобновить движение поездов.

Причиной сдвига почвы, который произошел 1 января в 7.00 на 124 километре между станциями Жовтневая и Явора на участке Львов-Самбир-Ужгород, стало перемещение глубинных грунтовых вод в результате неопределенных изменений геологии горных пород. Произошла деформация колеи протяжностью около 30 м. Благодаря системному контролю за безопасностью движения железнодорожники сумели своевременно обнаружить повреждение и прекратили на этом участке движение поездов.

Участок Самбир-Сянки построен в 1904 году.