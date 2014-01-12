В Тернопольской области от переохлаждения умерла женщина

18:53, 12 января 2014
Общество
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В Тернопольской области нашли тело 73-летней женщины, которую искали с 3 января

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, женщину обнаружили вчера в поле вблизи села Озерная Зборовского района.

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Нашли тело местные жители.

По предварительным данным, причиной смерти стало общее переохлаждение организма.

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