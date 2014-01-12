В Тернопольской области от переохлаждения умерла женщина

В Тернопольской области нашли тело 73-летней женщины, которую искали с 3 января

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, женщину обнаружили вчера в поле вблизи села Озерная Зборовского района. По теме: В Беларуси в озере подо льдом нашли тело украинца Нашли тело местные жители. По предварительным данным, причиной смерти стало общее переохлаждение организма.

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