В Тернопольской области от переохлаждения умерла женщина
18:53, 12 января 2014Общество
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В Тернопольской области нашли тело 73-летней женщины, которую искали с 3 января
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, женщину обнаружили вчера в поле вблизи села Озерная Зборовского района.
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Нашли тело местные жители.
По предварительным данным, причиной смерти стало общее переохлаждение организма.
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