В Беларуси в озере подо льдом нашли тело украинца

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Беларуси, днем 22 декабря в Брагинском районе было обнаружено тело 67-летнего мужчины, который провалился под лед и утонул в озере примерно в полутора километрах от деревни Новая Иолча.

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«По прибытии подразделений МЧС установлено, что в 500 м от берега на озере Бересчанское рыбаками подо льдом обнаружен труп мужчины. Работниками МЧС при помощи топора, спасательной веревки и водолазного снаряжения труп мужчины был извлечен из-подо льда и передан сотрудникам скорой медицинской помощи и милиции», - отметили в МЧС Беларуси.

Толщина льда на озере составляла около 4-6 см, средняя глубина водоема – 3,5 м. По факту гибели мужчины правоохранительные органы проводят проверку.