Немцы массово отказываются пить пиво

В Германии 2007 год был отмечен рекордным сокращением потребления пива, пишет немецкая Die Welt. По данным Союза немецких пивоваров, оно упало на три процента и составило 112,5 литра на человека.

По словам главы Союза Питера Хана (Peter Hahn), сокращение потребления обусловлено многими факторами, в том числе плохими погодными условиями, а также демографическими особенностями: нынешнее молодое поколение пьет меньше пива, чем предыдущее.

Более того, согласно прогнозам, в следующие года спад продолжится, и немцы будут пить все меньше и меньше пива. 2006 год немного приостановил сокращение потребления из-за чемпионата мира по футболу, однако в целом негативная для отрасли пивоварения тенденция сохраняется.

Хуже всего, по мнению специалистов, то, что спад негативным образом скажется на разнообразии сортов пива. Грядущий кризис больнее всего ударит по мелким производителям, которые специализируются каждый на своей эксклюзивной марке.

На сегодняшний день в Германии насчитывается, по данным Союза пивоваров, 1284 пивоварни, больше чем в других странах. Однако при этом десять крупных производителей контролируют 70 процентов рынка.

В ближайшее время из за спада в потреблении пива их доля на рынке увеличится. Маленькие пивоварни могут постепенно исчезнуть: они будут либо поглощены крупными компаниями, либо сами постараются объединиться в крупные фирмы, чтобы пережить кризис.

Впрочем, отмечается, что сохранить доходы пивоваров и спасти их от разорения сможет наблюдающийся рост цен на пиво. По словам Питера Хана, нигде пиво не продается так дешево как в Германии. Кроме того, увеличение стоимости пива хотя бы на евро с ящика необходимо, чтобы покрыть возросшие производственные расходы: электропотребление, стоимость производства упаковки и т.д.

Лента.ру