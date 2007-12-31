Украинская молодежь не имеет социальных ценностей и не осознает ответственности

С начала нового учебного полугодия в украинских школах будет введен факультативный курс – "Толерантность".

Как сообщает "Немецкая волна", его разработали для Украины специалисты программы развития ООН. На занятиях школьников будут учить уважать себя и других и быть терпимыми.

Как отметила руководитель проекта ООН «Создание безопасной среды для молодежи Украины» Оксана ГАРНЕЦ, исследования ведущих социологических институтов свидетельствуют, что в настоящее время украинская молодежь не имеет социальных ценностей и не осознает своей ответственности перед обществом.

«Как наиболее эффективный способ решения проблемы мы видим работу со школьниками, когда формируются основные социальные представления и стереотипы. Мы не рассматриваем толерантность как чисто этническую, а имеется в виду и социальная, и культурная, и политическая», - сказала О.ГАРНЕЦ.

Факультативный курс уже прошел апробацию в школах Харькова, Запорожья и Чернигова. Сейчас тренеры молодежного проекта ООН готовят учителей, которые бы смогли преподавать курс в школах и разрабатывают для него методические материалы.