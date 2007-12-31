Российский культурный центр откроет на Житомирщине памятник Рокоссовскому
00:42, 31 декабря 2007Общество
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... в Новоград-Волынском
Российский культурный центр откроет в Житомирской области в январе следующего года памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в центре, который уже второй год действует в области.
По инициативе культурного центра памятник установят в Новоград-Волынском. Представители центра уже провели переговоры с российским и украинским духовенством относительно сооружения в райцентре Преображенского храма, который был когда-то в городе, однако его разрушили в 1935 году.
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