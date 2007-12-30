Харьковский горсовет утвердил бюджет

30 декабря сессия Харьковского городского совета утвердила бюджет города на 2008 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, по прогнозным расчетам объем сведенного бюджета города по доходам, без учета субвенций из государственного бюджета Украины, будет составлять 2 млрд. грн. Объем внешнего долга – 505 млн. грн. По расходам – 2, 4 млрд. грн. Кроме того, объем погашения облигаций внутреннего местного займа, выпущенного в 2005 году, составляет 100 млн. грн.

Общий фонд по доходам и расходам прогнозируется в сумме 1 млрд. 706,7 млн. грн. (против 1, 4 млрд. грн., ожидаемых в этом году).

В 2008 году ожидается существенное увеличение минимальной зарплаты и последующее увеличение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы. Минимальная зарплата увеличивается: с 1 января - с 460 до 515 грн.; с 1 апреля - до 525 грн.; с 1 октября – до 545 грн. и с 1 декабря - до 605 грн.

За проект бюджета проголосовали 79 депутатов. Внесение изменений в городской бюджет планируется в марте 2008 году.