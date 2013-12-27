В Киеве милиция ликвидировала бордель

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, информация о притоне в правоохранительные органы поступила по телефону от неизвестного сегодня днем.

В ходе отработки информации было установлено, что по названному анонимом адресу действительно расположен притон, где находились семь проституток из разных регионов Украины и три клиента. «В ходе беседы было установлено, что клиенты проституток – мужчины из палаточного городка Майдана Незалежности», - отметили в милиции.

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Проститутки объяснили, что они самостоятельно арендовали квартиру по указанному адресу и начали заниматься проституцией. Клиентов они искали на Майдане Незалежности среди митингующих.

Работники милиции установили личности женщин и составили административные протоколы.