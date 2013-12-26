Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь традиционно продолжат
22:09, 26 декабря 2013Общество
962 0
Работу общественного пассажирского транспорта в новогоднюю ночь в Киеве предусматривается традиционно продлить.
Работу общественного пассажирского транспорта в новогоднюю ночь в Киеве планируется традиционно продлить - КГГА / Фото : sq.com.ua
Об этом корреспонденту УНИАН сказал директор Департамента транспорта КГГА Евгений Водовозов.
По его словам, пока предусматривается продлить работу метрополитена на один час и соответственно на столько же роботу наземного транспорта, который также будет развозить киевлян от конечных остановок метро.
Водовозов подчеркнул, что пока окончательно решение о продлении работы городского транспорта не принято, но буквально на днях этот вопрос будет решен и соответствующий порядок работы транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января будет подписан и обнародован на сайте городской власти.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter