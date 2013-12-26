Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь традиционно продолжат

Об этом корреспонденту УНИАН сказал директор Департамента транспорта КГГА Евгений Водовозов.

По его словам, пока предусматривается продлить работу метрополитена на один час и соответственно на столько же роботу наземного транспорта, который также будет развозить киевлян от конечных остановок метро.

Водовозов подчеркнул, что пока окончательно решение о продлении работы городского транспорта не принято, но буквально на днях этот вопрос будет решен и соответствующий порядок работы транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января будет подписан и обнародован на сайте городской власти.