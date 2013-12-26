Депутатов вызывают на допрос по делу Чорновол

В рамках расследования уголовного производства о нападении на журналистку Татьяну Чорновол для получения дополнительной информации следствие вызывает на допрос народных депутатов от «Батькивщины» Виталия Ярему и Николая Княжицкого (экс-гендиректор телеканала Тві), а также внефракционного депутата Давида Жванию.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в рамках расследования уголовного производства продолжаются следственные действия, назначены экспертизы и уже допрошена потерпевшая.

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Во время проведения следственных мероприятий в городе Бровары найден автомобиль Porsche Cayenne, в котором ехали правонарушители. Он тщательным образом осмотрен с привлечением криминалистической лаборатории. «Изъяты разнообразные следы. Назначено около двух десятков экспертиз», - говорится в сообщении.

Также изъяты видеозаписи с камер наблюдения на АЗС и автодороге, по которой двигались автомобили. Эти записи сейчас анализируются.

Во время допроса Чорновол «детально объяснила характер нанесения ей травм, в связи с чем производство дополнительно квалифицированно по ч. 2 статьи 121 УК Украины – нанесение тяжких телесных повреждений».

Допрошены уже несколько десятков свидетелей, в том числе отец потерпевшей, который указал, что видеорегистратор из автомобиля дочери он передал народному депутату Яреме.

Само устройство и полная запись следствию так и не были предоставлены, что не позволяет детально и полно установить обстоятельства происшествия, отмечается в сообщении.

«Двое задержанных человек допрошены. Установлено, что один из них ранее уже имел проблемы с законом», - отмечают в милиции.

Также продолжается розыск еще одного подозреваемого. Следствием установлено, что он «имел отношение к определенным коммерческим структурам и руководил предприятием, которому была подконтрольна телекомпания Тві».