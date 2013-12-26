Нападение на Чорновол: задержанного свидетеля переквалифицировали в подозреваемого

Как сообщает Украинская правда, соответствующее подозрение ему вручили около 16 часов.

Также следователь принял решение о задержании Насиковского на 3 суток.

При этом, Насиковский, который почти сутки задержан стражами порядка, до сих пор не имел встречи с адвокатом.

Ранее депутат Владимир Полочанинов сообщил, что задержанных Насиковского и Храмцова пытаются "назначить виновными". "Их допрашивали как свидетелей, потому что ни один из них в ту ночь не находился в том авто", - писал Полочанинов.

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"Предъявление новых обвинений по другой статье позволяет задержать их и держать под стражей до "чистосердечного" признания", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Насиковский отрицает свою причастность к этому преступлению и подчеркивает, что в ночь на 25 декабря, когда было совершено нападение на Чорновол, находился дома. Он отмечал, что побаивается, что "дело пытаются повесить на него и на Александра Храмцова, на которого зарегистрирована машина Porsche Cayenne".

По словам самого Насиковского, в ночь нападения он пустил подозреваемого Сергея Котенка к себе домой переночевать.

Журналистку, активистку Евромайдана Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственном авто, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновил из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Президент Виктор Янукович поручил правоохранителям срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновол.

Сначала милиция в связи с избиением Чорновол открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил, что установлены три человека, которые причастны к нападению, двое из них задержаны.