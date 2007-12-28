Луценко просит нового начальника Львовской милиции быть осторожнее с кадрами
...а со старым обменялся любезностями
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО представил личному составу нового начальника Главного управления МВД во Львовской области Василия ПИСНОГО.
Как передает корреспондент УНИАН, официальное представление генерал-майора милиции В.ПИСНОГО во Львове началось сегодня после 21.00. (Ю.ЛУЦЕНКО прилетел во Львов из Севастополя, где он сегодня представлял нового начальника Управления МВД в Севастополе генерал-майора милиции Валерия ПЕТУХОВА - УНИАН.)
Ю.ЛУЦЕНКО поблагодарил предшественника В.ПИСНОГО - генерал-майора Михаила ЦИМБАЛЮКА - за “классную работу львовской милиции”, и наградил его “отличием второй степени за заслуги в науке и образовании”.
Представляя нового начальника ГУМВД во Львовской области, Ю.ЛУЦЕНКО назвал В.ПИСНОГО высококлассным специалистом, и попросил “не сильно делать кадровые перестановки, потому что коллектив сработал нормально”.
В свою очередь, экс-руководитель ГУМВД М.ЦЫМБАЛЮК поблагодарил коллектив львовской милиции за понимание, “которое было между нами, проработав почти год совместно”. И попросил извинения за возможную жесткость и требовательность. “Не судите, и не судимы будете”, - резюмировал М.ЦЫМБАЛЮК, отметив, что он благодарен министру Ю.ЛУЦЕНКО, что тот дал ему возможность воплощать в дальнейшем свой опыт в Полтавской области.