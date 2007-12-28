Луценко просит нового начальника Львовской милиции быть осторожнее с кадрами

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО представил личному составу нового начальника Главного управления МВД во Львовской области Василия ПИСНОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, официальное представление генерал-майора милиции В.ПИСНОГО во Львове началось сегодня после 21.00. (Ю.ЛУЦЕНКО прилетел во Львов из Севастополя, где он сегодня представлял нового начальника Управления МВД в Севастополе генерал-майора милиции Валерия ПЕТУХОВА - УНИАН.)

Ю.ЛУЦЕНКО поблагодарил предшественника В.ПИСНОГО - генерал-майора Михаила ЦИМБАЛЮКА - за “классную работу львовской милиции”, и наградил его “отличием второй степени за заслуги в науке и образовании”.

Представляя нового начальника ГУМВД во Львовской области, Ю.ЛУЦЕНКО назвал В.ПИСНОГО высококлассным специалистом, и попросил “не сильно делать кадровые перестановки, потому что коллектив сработал нормально”.

В свою очередь, экс-руководитель ГУМВД М.ЦЫМБАЛЮК поблагодарил коллектив львовской милиции за понимание, “которое было между нами, проработав почти год совместно”. И попросил извинения за возможную жесткость и требовательность. “Не судите, и не судимы будете”, - резюмировал М.ЦЫМБАЛЮК, отметив, что он благодарен министру Ю.ЛУЦЕНКО, что тот дал ему возможность воплощать в дальнейшем свой опыт в Полтавской области.