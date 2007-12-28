Луценко перечислил основные задачи милиции

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО представил личному составу нового начальника Управления МВД в Севастополе генерал-майора милиции Валерия ПЕТУХОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, на представлении присутствовали председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ и заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Леонид САВЕНКО.

Представляя нового начальника севастопольской милиции, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что главная задача для милиции на сегодня – выявление должностных преступлений, связанных с хищением бюджетных средств. Другими приоритетами деятельности стражей порядка министр назвал борьбу с „беспределом” на дорогах, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой и нелегальной миграцией.

В.ПЕТУХОВ возглавлял Управление МВД в городе Севастополе с февраля 2005 по январь 2006 года. Во время досрочных выборов в Верховную Раду он работал в Севастопольском штабе блока “Наша Украина – Народная самооборона”, представлял интересы этой политической силы на судебных процессах.