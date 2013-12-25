Подписание соглашения с ExxonMobil о добыче газа в Черном море перенесли

Подписание соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией ExxonMobil по проекту добычи газа на Скифской площади шельфа Черного моря перенесено на январь 2014 года, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Ранее это соглашение планировали подписать в ноябре текущего года.

«Договор готов. Мы перенесли (подписание - УНИАН) по обоюдному согласию сторон на январь», - сказал министр.

Ставицкий также сообщил, что в январе-феврале будут подписаны еще ряд важных документов. В частности, в январе, в рамках работы Всемирного экономического форума в Давосе, будет подписано операционное соглашение с компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины. А в феврале – соглашение с консорциумом компаний Eni и EDF, также заинтересованных в добыче углеводородов на шельфе Черного моря.

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Кроме того, по словам министра, в бюджет уже перечислены финансовые «бонусы» по уже подписанным СРП – с Shell и Chevron.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина". В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявлял, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

В ноябре 2013 года в Минэнергоугля заявляли, что подписание Соглашения станет еще одним шагом на пути энергетической независимости Украины и добычи углеводородов в границах государства.