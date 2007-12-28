Ющенко написал Тимошенко письмо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на проблемы с обеспечением школ учебниками.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме Президента к премьер-министру от 27 декабря.

В документе В.ЮЩЕНКО констатирует, что «порядок своевременного обеспечения общеобразовательных учебных заведений учебной литературой был нарушен».

В связи с этим глава государства выражает ряд предложений по исправлению этой ситуации.

В частности, Президент просит принять меры относительно финансового и организационного обеспечения заблаговременного и в полном объеме издания в 2008 году учебников для общеобразовательных учебных заведений, в частности, учеников 8 и 9 классов, переиздания для учеников 2 класса, а также издания учебной литературы для дошкольных, профессионально-технических и высших учебных заведений.

При этом необходимо предусмотреть при доработке проекта государственного бюджета Украины на 2008 год существенное увеличение соответствующих расходов.

Кроме того, Президент рекомендует правительству ускорить издание и доставку учебников для учеников 7 класса школ с языками национальных меньшинств, в частности, с венгерским языком в Закарпатской области, также предусмотрев в бюджете отдельной строкой расходы на такие учебники.

Президент также рекомендует разработать с учетом лучшего международного опыта Концепцию организации учебы в общеобразовательных учебных заведениях с языками обучения национальных меньшинств.

В письме В.ЮЩЕНКО обращает внимание правительства на необходимость активизировать работу по изучению государственного языка в учебных заведениях, где обучение осуществляется на языках национальных меньшинств, и среди населения в местах компактного проживания национальных меньшинств. В частности, и на необходимость обеспечения квалифицированными педагогическими кадрами по украинскому языку и литературе учебных заведений с языками национальных меньшинств, в том числе, с венгерским языком обучения.

Глава государства аргументирует свою позицию положениями Конституции, в соответствии с которыми бесплатное пользование школьными учебниками является важной составляющей обеспечения реализации права каждого на образование, и одной из государственных гарантий получения обязательного полного общего среднего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

К тому же, гражданам, которые относятся к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке или на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях, подчеркивает Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО указывает на то, что состояние обеспечения учебниками общеобразовательных учебных заведений на сегодняшний день остается не должным. Заканчивается первое полугодие 2007/2008 учебного года, а не все школьники имеют необходимые учебники и пособия, отметил он.

Особая острота в обеспечении учебной литературой наблюдается в школах с языками национальных меньшинств, в частности с венгерским языком обучения в Закарпатской области.